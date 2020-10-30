На ремонт электрооборудования было направлено свыше 512 млн рублей
Специалисты компании «Россети Сибирь» в Бурятии подготовили электросети республики к холодам. В этом году на ремонт электрооборудования было направлено 512,7 млн рублей. Особое внимание уделено техническому обслуживанию оборудования питающих центров, сообщает пресс-служба компании.
Глава «Россетей» Павел Ливинский доложил министру энергетики РФ Александру Новаку и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву о 100% готовности электросетевого комплекса к зимним максимумам. По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, все компании Группы «Россети» прошли период подготовки с опережением графиков, в полном объёме выполнили намеченные мероприятия по обеспечению надёжного функционирования сетей.
Энергетики Россети Сибирь в Бурятии также на 104% выполнили календарный план ремонтов. Отремонтировано 84 трансформаторов и 119 выключателей, и 105 трансформаторных подстанций (100%). Также специалисты привели в порядок 1548 км линий электропередачи, установили 6108 изоляторов и расчистили 448 гектаров трасс воздушных линий.
Филиал «Бурятэнерго» в преддверии холодов обеспечен резервными источниками снабжения электроэнергией (РИСЭ). В состоянии готовности находятся 43 передвижные электростанции мощностью 4763 кВт. Обеспечен запас топлива в объёме 117 тонн. В филиале организовано дежурство на рабочих местах 63 бригад в количестве 170 человек и 74 единиц техники.
- Третий год подряд улучшаются показатели надёжности «Россетей». С 2017 года продолжительность и частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сокращены на 60% и 28%. Количество технологических нарушений c перерывами электроснабжения потребителей уменьшено на 52%, – добавил Павел Ливинский.
В филиале «Россети Сибирь» в Бурятии также на 9,9% снизилось количество технологических нарушений.
«Россети» завершили подготовку к зиме в Бурятии
Бизнес, Фото:
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