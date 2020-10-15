«Бесконтакт» вдвое сократил число забытых карт в банкоматах Сбербанка

Бесконтактная технология (NFC — near field communication) позволила всего за год более чем в два раза сократить количество оставленных в банкоматах Сбербанка



Банк начал оснащать свои банкоматы «бесконтактом» в 2017 году. Новая технология позволяет пользоваться устройством не вставляя карту. Для идентификации достаточно приложить карту или гаджет с поддержкой NFC (смартфон, умные часы или браслет) к считывателю, отмеченному значком трёх волн, и ввести ПИН-код.



Такой способ исключает риск забыть карту в банкомате. Более того, пользователи NFC-смартфонов вообще могут обходиться без физического «пластика», оплачивая покупки в торговых точках и снимая наличные с помощью смартфона, к которому привязана карта.



- Сегодня свыше 95% банкоматов Сбербанка оснащены NFC-ридерами. Бесконтактное обслуживание не только сокращает время проведения операции, но и упрощает взаимодействие с банкоматом. Теперь клиент может быть уверен, что не забудет карту, - сообщил Сергей Мальцев, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

