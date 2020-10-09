Во время тестового вылета нашли сразу три нелегальных предприятия
В Заиграевском районе Бурятии запустили пилотный проект по поиску нелегальных пилорам и пунктов приёма и отгрузки древесины с помощью беспилотника. Был проведён тестовый облёт беспилотником села Илька.
- Всего в сельском поселении «Илькинское» восемь зарегистрированных пунктов приёма и отгрузки древесины. Однако с высоты птичьего полёта мы обнаружили несколько земельных участков, где есть признаки складирования и переработки древесины. Нелегальные лесоперерабатывающие пункты влекут за собой захват земель муниципального образования. Складированные отходы переработки древесины представляют собой пожарную опасность не только для муниципального образования, но и ближайшего леса, - рассказал консультант отдела лесного надзора республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Казанцев.
Специалисты выехали на места, где предварительно, действуют нелегальные пункты приёма и отгрузки древесины. По итогам выездов выявлено три нелегальных пункта. Кроме этого, будут инициированы проверки по надлежащему использованию земельных участков.
Использование беспилотника поможет более эффективно бороться с нелегальными пилорамами и пунктами приёма и отгрузки древесины, отмечают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии нелегальные пилорамы будут искать беспилотники
Бизнес, Фото:
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