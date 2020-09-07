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Сбербанк выпустит на дороги беспилотные автомобили

Сбербанк выпустит на дороги беспилотные автомобили
Бизнес, 
Банк сообщает о создании дочерней компании Sber Automotive Technologies

В соответствии с ранее принятой стратегией развития автомобильных цифровых платформ Сбербанк планирует выделить департамент ПАО Сбербанк SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech).

Руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский будет назначен генеральным директором компании SberAutoTech.

Департамент SberDigitalAuto был создан в Сбербанке в апреле 2019 года с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка.

Среди задач дочерней компании — создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы, включающей в себя продукты и сервисы, позволяющие существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров.

Первые беспилотные автомобили планируется выпустить на дороги общего пользования в конце 2020 — начале 2021 года. В 2021 году начнётся тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы Сбера.

Часть акций компании SberAutoTech будет использована для программы долгосрочной мотивации сотрудников этой компании.

Давид Рафаловский, руководитель блока «Технологии», СТО и исполнительный вице-президент Сбербанка:
«Мы приняли решение инвестировать в создание умного цифрового транспорта нового типа, удобного и надёжного. Умный цифровой транспорт — важное направление развития и необходимая часть экосистемы Сбера, так как с традиционным транспортом происходят стремительные изменения: всё больше и больше автомобилей и других средств передвижения подключено к сети Интернет, что позволяет создавать большое количество сервисов и приложений, улучшающих опыт для водителей и пассажиров».

Андрей Василевский, руководитель департамента SberDigitalAuto:
«Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой. Экосистема Сбера предоставляет уникальные возможности для развития данного направления».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Сбербанк банки транспорт
 
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