В Бурятии будут делать нетипичное оборудование

Тимлюйский шиферный завод в Кабанском районе Бурятии имеет в своём распоряжении порядка 40 тысяч кв. м. рабочих площадей – производственные цеха, склады и офисы. В советские времена на заводе было задействовано семь линий по производству шифера, но после 90-х годов работают лишь два. Таким образом, около 15 тысяч кв. м. не задействованы и попросту простаивают. Однако даже на содержание пустующих зданий и земель завод тратит немалые деньги.







- У нас очень большой и современный парк оборудования есть на приборостроительном заводе, на авиазаводе, на ЛВРЗ и, естественно, его нужно догружать. Нет смысла сюда ставить полноценный производственный цикл, когда можно кооперацию выставить, - добавил Сергей Желтиков.



































Чтобы разгрузить платёжную ведомость, руководство завода и республики приняли решение запустить резидента и разделить с ним расходы на содержание зданий. В открытии своего производства в Бурятии заинтересовалась компания из Новосибирска.- Сюда заедет Тимлюйский машиностроительный завод, который будет заниматься созданием оборудования для различных видов производств. То есть, производство оборудования для производства чего-либо. Эта компания корнями из Новосибирской области, это большое количество инженеров, которые способны производить нетипичное оборудование. Нам в республике такие резиденты очень нужны, будут полезны для всех сфер. Люди изготавливают промышленное оборудование, причём нестандартное. Когда кто-то его заказал, они сделают нестандартное оборудование и это оборудование может стать интересным для других игроков из этой отросли. Оно с единичного может стать массовым, - рассказал министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков.Конструкторское бюро Тимлюйского машиностроительного завода будет находиться в Новосибирске, в Бурятии же компания разместит лишь производство. Однако оно не будет полноцикличным, сейчас рассматриваются варианты кооперации с другими машиностроительными предприятиями Бурятии.Помимо разделения платы за содержание площадей, компания из Новосибирска ещё и займётся разработкой проектов для Тимлюйского шиферного завода. Сейчас в планах у завода выпуск шиферной черепицы, которая уже запатентована и прошла экспертизу, а также сайдинга.- Для реализации этих планов нужны инженерные разработки, поэтому наш интерес двойной. Мы и разделили расходы и получили партнёра, который нам поможет реализовать наши проекты. В дальнейшем мы планируем ещё одного, двух резидентов привлечь. Там выгода вдвойне, втройне, с той точки зрения, что и расходы мы разделим и разовьём свой основной бизнес. С резидента из Новосибирска какая-то аренда будет, но мы договорились, что на старте мы их поощряем, можно сказать, практически без аренды работают. Мы помогаем эти помещения привести в порядок, там тоже наши вложения есть. Но в дальнейшем может ещё и заработаем, - рассказал генеральный директор Тимлюйского шиферного завода Игорь Крендясев.В целом, завод сейчас переживает неплохие времена. Несмотря на пандемию коронавируса, количество продаваемой продукции возросло по сравнению с прошлым годом. Руководство связывает это с тем, что люди в этом году массово не отправились в отпуска, а занялись строительством туристических баз, дачей и загородных домов.- Плюс, по сравнению с прошлым годом, в продажах и это хорошо. По выработке в первом квартале у нас было полуторакратное увеличение, ещё до пандемии, а за полгода где-то процентов 10% в плюс. В нынешнее время это очень хорошо. Мы в прошлом году за год сделали около миллиона листов волнистого шифера и плоского где-то 300 тысяч кв. м. В этом году будет по больше и волнистого, и плоского. Цыплят, конечно, по осени считают, но пока всё оптимистично, - отметил Игорь Крендясев.Кроме этого, вырос объём и приобретаемого цемента у соседнего Тимлюйского цементного завода. В прошлом году было закуплено 19 тысяч тонн продукции, в 2020 ожидается, что будет выкуплено на одну тысячу тонн больше.