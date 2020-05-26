Жители Бурятии стали чаще оплачивать ЖКХ через Сбербанк Онлайн



Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.



Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



Жители Бурятии стали значительно чаще дистанционно оплачивать жилищно-коммунальные услуги с помощью Сбербанк Онлайн. Только за апрель-май этого года было проведено 61,6 тысяч платежей, что почти в 1,5 раза больше чем год назад. При этом, среди услуг ЖКХ большую долю занимают услуги теплоснабжения и электричества – это порядка 35% от общего числа платежей.Помимо удобной оплаты за услуги в мобильном приложении Сбербанк Онлайн можно настроить автоплатёж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа клиент будет получать уведомление о планируемом списании и может при необходимости отменить его.Совершить платёж в мобильном приложении Сбербанк Онлайн очень просто – для этого нужно отсканировать QR- или штриход на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR- или штрихкод, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка, либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.Майдар Намзалов, начальник управления «Безналичные решения» Бурятского отделения Сбербанка:— крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.