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Жители Бурятии стали чаще оплачивать ЖКХ через Сбербанк Онлайн

Жители Бурятии стали чаще оплачивать ЖКХ через Сбербанк Онлайн
Бизнес, 
Для платежа достаточно отсканировать QR- или штриход на квитанции

Жители Бурятии стали значительно чаще дистанционно оплачивать жилищно-коммунальные услуги с помощью Сбербанк Онлайн. Только за апрель-май этого года было проведено 61,6 тысяч платежей, что почти в 1,5 раза больше чем год назад. При этом, среди услуг ЖКХ большую долю занимают услуги теплоснабжения и электричества – это порядка 35% от общего числа платежей.

Помимо удобной оплаты за услуги в мобильном приложении Сбербанк Онлайн можно настроить автоплатёж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа клиент будет получать уведомление о планируемом списании и может при необходимости отменить его.

Совершить платёж в мобильном приложении Сбербанк Онлайн очень просто – для этого нужно отсканировать QR- или штриход на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR- или штрихкод, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка, либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.

Майдар Намзалов, начальник управления «Безналичные решения» Бурятского отделения Сбербанка:
«Любой платёж сегодня можно провести онлайн. Удобно и то, что Сбербанк Онлайн сохраняет историю операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка. Таким образом, не выходя из дома решаются финансовые задачи по платежам».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
 
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк Бурятия ЖКХ банки
 
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