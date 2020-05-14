«Победа» возобновит полёты из Улан-Удэ в июне

Авиакомпания «Победа» возобновит полёты из столицы Бурятии в Москву летом. Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев на своей странице в Facebook.
- Следите за сайтом авиакомпании «Победа». Рейс «Улан-Удэ-Москва» возвращается в июне, - написал он.
Коммерческий директор аэропорта «Байкал» добавил, что пока действующие меры сохраняются, но авиакомпании запускаются в надежде на то, что будут отменены требования обязательной самоизоляции по прилёту. «Это основной сдерживающий фактор. Индивидуальные средства защиты – не проблема. Думаю, все готовы летать в средствах индивидуальной защиты», - добавил Дмитрий Гармаев.
На сайте самой авиакомпании говорится, что в связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года.
- На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнётся продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей, - сообщает пресс-служба компании.
Авиакомпания «Победа», выполняющая полёты из Улан-Удэ в Москву, приняла решение о приостановлении полетов по всем направлениям с 1 апреля по 31 мая этого года.
Тогда авиакомпания «Smartavia» также приняла решение об отмене рейсов.
Накануне стало известно, что с 1 июля в Бурятию возвращается «Аэрофлот», прекративший полёты в Улан-Удэ в 2015 году.