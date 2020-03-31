Две авиакомпании временно отменили рейсы в Улан-Удэ

Авиакомпания «Победа», выполняющая полёты из Улан-Удэ в Москву, приняла решение о приостановлении полетов по всем направлениям с 1 апреля по 31 мая этого года.
- Сейчас самое главное – это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полёты и призываем всех по возможности оставаться дома, - говорил ранее генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.
Всем пассажирам отменённых рейсов авиакомпания вернет в полном объёме денежные средства на счёт в личном кабинете. Эти средства можно будет в течение года потратить на оформление билетов на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений.
Авиакомпания «Smartavia» также приняла решение об отмене рейсов на период с 5 апреля до 10 апреля по направлениям «Москва – Улан-Удэ».
Таким образом, улететь в Москву из Бурятии можно будет только авиакомпанией S7.
Как сообщал «Байкал-Daily», ежедневные рейсы из Москвы в Улан-Удэ и обратно лоукостера «Победа» были загружены практически всегда на 100%.
Как сообщал «Байкал-Daily», ежедневные рейсы из Москвы в Улан-Удэ и обратно лоукостера «Победа» были загружены практически всегда на 100%.