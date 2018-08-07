В улан-удэнском кафе использовали сало без сертификатов

Возбуждено административное дело



Во время проверки кафе ИП Цыдыпова в Улан-Удэ специалистами отдела ветеринарного надзора по Бурятии Управления Россельхознадзора выявлены нарушения.



В кафе хранилось и реализовывалось 3 килограмма свиного сала без ветеринарного сертификата. Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность продукции и является нарушением.



Государственным инспектором в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция снята с переработки и оставлена на ответственное хранение до принятия правового решения, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.

