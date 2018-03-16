Аналитики выяснили, что мотивирует улан-удэнцев хорошо работать

Служба исследований HeadHunter провела опрос улан-удэнцев, чтобы выяснить, что мотивирует их на работу, а также, какие меры наказания за проступки они считают уместными



Как оказалось, самая весомая мотивация для большинства – это деньги (86%). Чуть больше половины респондентов одним из стимулирующих факторов назвали интересные задачи, примерно столько же – карьерные перспективы. 43% признались, что их отлично стимулирует похвала и профессиональное признание. А для трети опрошенных важным фактором является обстановка в коллективе и четкое понимание задач. Пятая часть считает, что на работу их будет стимулировать комфортный офис и удобная инфраструктура.



- Когда видишь результаты подобных исследований, убеждаешься, что мы очень разные, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – Например, для кого-то отличным стимулом станет возможность воплощения собственных идей на работе. А других (а это каждый десятый) простимулирует жесткий контроль со стороны руководителя или конкуренция среди коллег.



Больше половины опрошенных считают важным, чтобы руководитель замечал любые, пусть и незначительные успехи своих подчиненных, причем, одна треть придерживается мнения, что такая похвала уместна не чаще одного раза в 2-3 месяца. 7% считают аналогичное поощрение необходимым только по факту реализации действительно трудных задач, а 2% говорят, что хвалить подчиненных и вовсе не стоит.



Среди основных причин, снижающих мотивацию, оказались нездоровая атмосфера в коллективе, непонятные задачи, отсутствие картерных перспектив и материальных поощрений, а также оплата, несоответствующая вкладу в успех компании. Кстати, еще одним немаловажным антимотивирующим фактором оказалось наказание без аргументации (35%).



