13 января

12 января

Популярное

В Улан-Удэ водитель сбил опору освещения и скрылся

В Улан-Удэ водитель сбил опору освещения и скрылся
Происшествия,  Фото:МБУ "Горсвет"
Очевидцев происшествия просят откликнуться

Сегодня в Улан-Удэ сбили опору наружного освещения в Советском районе на выезде с Селенгинского моста.

Над восстановлением опоры работала оперативная бригада МБУ «Горсвет». Была задействована специализированная техника - буроям и автоподъемник.

- Автомобиль с места происшествия скрылся! Поэтому просим откликнуться очевидцев, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.





 

освещение благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ водитель сбил опору освещения и скрылся
В Улан-Удэ водитель сбил опору освещения и скрылся
Происшествия, 13.01.2024
Очевидцев происшествия просят откликнуться 
Полицейские Бурятии ищут женщину с татуировкой бесконечности
Полицейские Бурятии ищут женщину с татуировкой бесконечности
Происшествия, 13.01.2024
Женщина перестала выходить на связь с роднёй четыре месяца назад 
В Бурятии студент «инвестировал» мошенникам 1,5 млн рублей
В Бурятии студент «инвестировал» мошенникам 1,5 млн рублей
Происшествия, 13.01.2024
Для этого молодой человек набрал кредитов 
Ночью на пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
Ночью на пожарах в Улан-Удэ погибли три человека
Происшествия, 13.01.2024
Двое из них скончался в машине «скорой»
В Бурятии дрейфует ещё одна льдина с рыбаками
В Бурятии дрейфует ещё одна льдина с рыбаками
Происшествия, 12.01.2024
К ним на помощь отправились спасатели  
В Улан-Удэ собаке, угодившей под машину, оторвало часть лапки
В Улан-Удэ собаке, угодившей под машину, оторвало часть лапки
Происшествия, 12.01.2024
Окровавленное животное бросили умирать на дороге
В Ангарске в ДТП пострадала пассажирка автобуса
В Ангарске в ДТП пострадала пассажирка автобуса
Происшествия, 12.01.2024
В общественном транспорте находились 11 человек
Житель Бурятии ограбил возвращавшуюся с корпоратива женщину
Житель Бурятии ограбил возвращавшуюся с корпоратива женщину
Происшествия, 12.01.2024
Мужчина совершил преступление по дороге к родственникам  
В Улан-Удэ школьник на каникулах вынес кассу из магазина
В Улан-Удэ школьник на каникулах вынес кассу из магазина
Происшествия, 12.01.2024
Юноша пробрался с торговую точку через решётку в тамбуре 
Читинца подозревают в краже IPhone в ночном клубе
Читинца подозревают в краже IPhone в ночном клубе
Происшествия, 12.01.2024
Молодой человек вытащил дорогой гаджет из кармана брюк посетителя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^