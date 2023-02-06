Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности



Любовь к пьяной езде стоила жителю Еравнинского района Бурятии свободы. Мужчина в очередной раз признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления» и на этот раз получил реальный срок.



- Мужчина четыре раза привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде. Несмотря на это и отсутствие водительских прав, в октябре 2022 года он вновь сел пьяным за руль автомобиля, принадлежащего родственнику, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Еравнинский районный суд назначил мужчине два года лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строго режима. Также он лишён водительских прав на четыре года.



Приговор пока не вступил в законную силу.

