Жители Улан-Удэ столкнулись с перебоями электричества





- Посетителей выгоняют, все на улице стоят. А на улице -30, холодно очень, - рассказала «Байкал-Daily» горожанка.







Как стало известно «Байкал-Daily», также из-за отключения света отменили спектакль «Золушка» (0+) в театре оперы и балета. Собравшимся зрителям сообщили, что показ состоится в среду. Представители театра обещали разместить информацию об этом на сайте. Как стало известно «Байкал-Daily», также из-за отключения света отменили спектакль «Золушка»в театре оперы и балета. Собравшимся зрителям сообщили, что показ состоится в среду. Представители театра обещали разместить информацию об этом на сайте.









Здесь добавили, что свет в центре города отключается от перенапряжения. Подключение будет поэтапным. Электроэнергия появится после того, как подключат потребителей микрорайонов Дивизионная и Стеклозавод.









- В произошло еще одно технологическое нарушение, центр города снова попал по отключение. В настоящее время еще одна бригада энергетиков направлена на восстановительные работы. Время восстановления пока не известно. Бригады работают, - сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь».Здесь добавили, что свет в центре города отключается от перенапряжения. Подключение будет поэтапным. Электроэнергия появится после того, как подключат потребителей микрорайонов Дивизионная и Стеклозавод.

Сегодня, 2 января, у жителей Улан-Удэ отключали свет. Произошло технологическое нарушение на воздушной линии. Под отключение попали жители центра города, станции Дивизионная, а также котельная в посёлке Стеклозавод.Жители с проспекта 50-летия Октября рассказали «Байкал-Daily», что «Свет моргал, потом погас во всём доме, затем включили».Энергетики оперативно запитали большую часть потребителей.- Сейчас без света остаются только жители станции Дивизионная. Котельная запитывается от резервных источников электроэнергии (РИСЭ). На линии ведутся восстановительные работы, - сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь».Однако перебои с электроэнергией продолжаются в центре Улан-Удэ. Не работают некоторые продуктовые магазины, торговые центры.