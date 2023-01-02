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Жители Улан-Удэ столкнулись с перебоями электричества

Жители Улан-Удэ столкнулись с перебоями электричества
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за отключения электроэнергии отменили спектакль

Сегодня, 2 января, у жителей Улан-Удэ отключали свет. Произошло технологическое нарушение на воздушной линии. Под отключение попали жители центра города, станции Дивизионная, а также котельная в посёлке Стеклозавод.

Жители с проспекта 50-летия Октября рассказали «Байкал-Daily», что «Свет моргал, потом погас во всём доме, затем включили».

Энергетики оперативно запитали большую часть потребителей.

- Сейчас без света остаются только жители станции Дивизионная. Котельная запитывается от резервных источников электроэнергии (РИСЭ). На линии ведутся восстановительные работы, - сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь».

Однако перебои с электроэнергией продолжаются в центре Улан-Удэ. Не работают некоторые продуктовые магазины, торговые центры.

- Посетителей выгоняют, все на улице стоят. А на улице -30, холодно очень, - рассказала «Байкал-Daily» горожанка.
 


Как стало известно «Байкал-Daily», также из-за отключения света отменили спектакль «Золушка» (0+) в театре оперы и балета. Собравшимся зрителям сообщили, что показ состоится в среду. Представители театра обещали разместить информацию об этом на сайте.

- В произошло еще одно технологическое нарушение, центр города снова попал по отключение. В настоящее время еще одна бригада энергетиков направлена на восстановительные работы. Время восстановления пока не известно. Бригады работают, - сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь».

Здесь добавили, что свет в центре города отключается от перенапряжения. Подключение будет поэтапным. Электроэнергия появится после того, как подключат потребителей микрорайонов Дивизионная и Стеклозавод.
 




отключение света

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