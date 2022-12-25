Инцидент произошёл возле Центрального рынка
В субботу, 24 декабря, в центре Улан-Удэ трамваи встали более чем на полчаса.
Инцидент произошёл около 8 часов утра с трамваем, ехавшим по маршруту №8. В районе остановке «Центральный рынок» на вагоне произошёл излом пантографа (так на самом деле называются «рога» трамвая).
Из-за вставшего вагона было закрыто движение трамваев №№ 2,4,8, с остановки «Элеватор» в направлении центра города.
В 08:30 движение трамваев восстановили. Время простоя составило 34 минуты.
В Улан-Удэ более получаса простаивали трамваи
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