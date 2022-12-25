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В Улан-Удэ более получаса простаивали трамваи

В Улан-Удэ более получаса простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл возле Центрального рынка

В субботу, 24 декабря, в центре Улан-Удэ трамваи встали более чем на полчаса.

Инцидент произошёл около 8 часов утра с трамваем, ехавшим по маршруту №8. В районе остановке «Центральный рынок» на вагоне произошёл излом пантографа (так на самом деле называются «рога» трамвая).

Из-за вставшего вагона было закрыто движение трамваев №№ 2,4,8, с остановки «Элеватор» в направлении центра города.

В 08:30 движение трамваев восстановили. Время простоя составило 34 минуты.

трамвай

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