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В Бурятии жители посёлка остались без света из-за пожара на подстанции

В Бурятии жители посёлка остались без света из-за пожара на подстанции
Происшествия,  Фото:"Заиграево-инфо"
Инцидент произошёл в Онохое

Сегодня в шестом часу вечера в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошёл пожар на трансформаторной подстанции. Из-за этого случилось аварийное отключение электроэнергии.

На месте работали энергетики и пожарные. Вскоре возгорание было ликвидировано.

Сейчас проводятся работы по переключению на резервный источник питания. Ситуация находится на контроле и.о. главы Заиграевского района, замглавы района по инфраструктуре и главы Онохоя, сообщается в группе «Заиграево-инфо».

- Потребителей запитают ориентировочно через 30 минут. Возможно отклонение от графика по объективным причинам, - приводится в «Заиграево-инфо» комментарий компании «Россети Сибирь». 


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