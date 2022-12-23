В Бурятии жители посёлка остались без света из-за пожара на подстанции

Инцидент произошёл в Онохое
Сегодня в шестом часу вечера в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошёл пожар на трансформаторной подстанции. Из-за этого случилось аварийное отключение электроэнергии.
На месте работали энергетики и пожарные. Вскоре возгорание было ликвидировано.
Сейчас проводятся работы по переключению на резервный источник питания. Ситуация находится на контроле и.о. главы Заиграевского района, замглавы района по инфраструктуре и главы Онохоя, сообщается в группе «Заиграево-инфо».
- Потребителей запитают ориентировочно через 30 минут. Возможно отклонение от графика по объективным причинам, - приводится в «Заиграево-инфо» комментарий компании «Россети Сибирь».
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