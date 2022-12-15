Сотрудники магазина заблокировали автоматическую дверь
Днём 12 декабря в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о грабеже в магазине самообслуживания на улице Строителей. Посетитель взял с полок бритвенный станок, упаковку кассет к нему и наушники и направился к выходу. Охранник, заподозрив неладное, поинтересовался, оплатил ли мужчина товар, однако он ничего не ответил и бросился бежать.
Сотрудники торговой точки заблокировали автоматическую дверь, через которую мужчина намеревался скрыться. Однако тот, скрываясь от охранника, сделал несколько кругов по залу и с украденным имуществом выбежал через вторую дверь. Ущерб составил около 3,5 тысяч рублей.
Прибывшие полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в торговой точке. Они узнали в подозреваемом жителя села Сотниково, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответствнности за наркопреступления. На следующий день он был задержан.
- 29-летний злоумышленник признался в содеянном. Известно, что от похищенных вещей он сразу же избавился, полагая, что таким способом ему удастся избежать привлечения к уголовной ответственности. Мужчина трудоустроен, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Причиненный ущерб задержанный возместил полностью.
В Улан-Удэ удирающий грабитель навернул несколько кругов по супермаркету
Происшествия, Фото:
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