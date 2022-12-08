В Чите парочка попалась на краже из магазина одежды

Общая сумма украденного составила более 24 тысяч рублей



В полицию Читы поступило заявление о краже одежды в одном из магазинов. Неизвестным удалось снять защитные магниты, украсть товар и покинуть торговый зал. Им удалось вынести две куртки и две пары джинсов. Сумма ущерба составила более 24 тысяч рублей.



Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались 34-летний читинец и его 30-летняя ранее судимая сожительница.



- Выяснилось, что злоумышленники совершили хищение в момент, пока сотрудники были заняты, а посетителей не было, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Парочке избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное вернули законному владельцу.



