Женщина скончалась на месте
Вчера, 22 ноября, в Хоринском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Его устроил мужчина, севший за руль отечественного автомобиля пьяным, к тому же не имея водительских прав.
- Вечером 36-летний водитель «ВАЗ-111130», не имеющий права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения, следуя со стороны села Хоринск в направлении села Кижинга не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В перевернувшейся машине погибла 36-летняя пассажирка. Она скончалась от тяжёлых травм на месте аварии.
Водитель выжил, он с травмами доставлен в больницу.
В Госавтоинспекции уточнили, что всего с начала года в Бурятии по вине пьяных водителей произошло 181 ДТП, в которых 56 человек погибли и 280 получили травмы. Сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержали свыше 6,5 тысяч водителей с признаками опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зафиксировано ночью 15 ноября в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района. Погиб 34-летний мужчина, севший пьяным за руль автомобиля. При этом мужчина также не имел водительских прав.
13 ноября в двух авариях погибли пассажир опрокинувшегося автомобиля и женщина, которую сбили на трассе.
6 ноября в Кяхтинском районе на неосвещённом участке дороги вечером был насмерть сбит 50-летний пешеход. 5 ноября в Прибайкальском районе в столкновении двух автомобилей погибли взрослые водитель и пассажир одного из них, а также 10-летний пассажир из второго авто.
В Бурятии пассажирка погибла по вине пьяного водителя
Происшествия, Фото:
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