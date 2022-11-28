В Иркутской области «Тойота Клюгер» провалилась в глубокую яму





На дороге возле города Саянск в Иркутской области произошло необычное ДТП. Всё случилось около 16 часов 27 ноября.По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер» на десятом километре автодороги «подъезд к городу Саянск» решил остановиться на обочине из-за замёрзших лобового и боковых стёкол. Однако автомобиль съехал в глубокую яму, где опрокинулся.- В результате происшествия владелец машины не пострадал, а находящаяся на переднем пассажирском сидении 69-летняя супруга получила незначительные травмы. Женщина осмотрена медиками, отпущена домой, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Госавтоинспекторы призывают автолюбителей не начинать движение на автомобиле, если обзор водителя не позволяет убедиться в безопасности совершаемых маневров.