На пожаре в Улан-Удэ спасли человека









Днём 8 ноября пожарным сообщили о дыме из окна четвёртого этажа многоквартирного жилого дома по улице Фрунзе в Улан-Удэ. На место незамедлительно были отправлены пожарные расчёты.На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление в квартире. Эвакуировано два человека.Как сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Бурятии Сергей Скворцов, из горящей квартиры звеном газодымозащитной службы спасён и передан работникам скорой медицинской помощи один человек, возгорание ликвидировано полностью за 10 минут.Всего было привлечено 19 человек личного состава и пять единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает о необходимости соблюдения основных правил пожарной безопасности.- Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы и источники огня. Не перегружайте бытовые электросети, следите за их исправностью. Обязательно перед уходом из дома выключайте электроприборы, - призывают в ведомстве.