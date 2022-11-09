09 ноября

08 ноября

Популярное

На пожаре в Улан-Удэ спасли человека

На пожаре в Улан-Удэ спасли человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Горела квартира в центре города

Днём 8 ноября пожарным сообщили о дыме из окна четвёртого этажа многоквартирного жилого дома по улице Фрунзе в Улан-Удэ. На место незамедлительно были отправлены пожарные расчёты.

На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление в квартире. Эвакуировано два человека.

Как сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Бурятии Сергей Скворцов, из горящей квартиры звеном газодымозащитной службы спасён и передан работникам скорой медицинской помощи один человек, возгорание ликвидировано полностью за 10 минут.


Всего было привлечено 19 человек личного состава и пять единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает о необходимости соблюдения основных правил пожарной безопасности.

- Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы и источники огня. Не перегружайте бытовые электросети, следите за их исправностью. Обязательно перед уходом из дома выключайте электроприборы, - призывают в ведомстве.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «закладчику» ужесточили наказание
В Бурятии «закладчику» ужесточили наказание
Происшествия, 09.11.2022
Мужчина разместил наркотики в пяти тайниках 
На пожаре в Улан-Удэ спасли человека
На пожаре в Улан-Удэ спасли человека
Происшествия, 09.11.2022
Горела квартира в центре города 
В Забайкалье ребёнку отсудили 15 тысяч за нападение соседской собаки
В Забайкалье ребёнку отсудили 15 тысяч за нападение соседской собаки
Происшествия, 08.11.2022
Собака сорвалась с цепи и набросилась на ребёнка 
В Улан-Удэ оцепляли Главпочтамт
В Улан-Удэ оцепляли Главпочтамт
Происшествия, 08.11.2022
На месте работали взрывотехники
В Улан-Удэ отключение света повлияло на движение трамваев
В Улан-Удэ отключение света повлияло на движение трамваев
Происшествия, 08.11.2022
Пассажиры на остановках заметно нервничают
Прокуратура Бурятии поставила на контроль дело о покалеченной малышке
Прокуратура Бурятии поставила на контроль дело о покалеченной малышке
Происшествия, 08.11.2022
Будут проверены органы, отвечающие за профилактику безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних
В Чите работник СТО угнал «Инфинити»
В Чите работник СТО угнал «Инфинити»
Происшествия, 08.11.2022
Мужчина решил съездить на чужой машине по своим делам
В Иркутске произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей
В Иркутске произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей
Происшествия, 08.11.2022
Водители не выбрали безопасную дистанцию
В Улан-Удэ киоски сгорели на площади 300 кв. метров
В Улан-Удэ киоски сгорели на площади 300 кв. метров
Происшествия, 08.11.2022
Установлена предварительная причина крупного утреннего пожара

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^