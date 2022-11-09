На пожаре в Улан-Удэ спасли человека

Днём 8 ноября пожарным сообщили о дыме из окна четвёртого этажа многоквартирного жилого дома по улице Фрунзе в Улан-Удэ. На место незамедлительно были отправлены пожарные расчёты.
На момент прибытия первого подразделения было сильное задымление в квартире. Эвакуировано два человека.
Как сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Бурятии Сергей Скворцов, из горящей квартиры звеном газодымозащитной службы спасён и передан работникам скорой медицинской помощи один человек, возгорание ликвидировано полностью за 10 минут.
Всего было привлечено 19 человек личного состава и пять единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает о необходимости соблюдения основных правил пожарной безопасности.
- Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы и источники огня. Не перегружайте бытовые электросети, следите за их исправностью. Обязательно перед уходом из дома выключайте электроприборы, - призывают в ведомстве.