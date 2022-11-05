В Бурятии из-за перекала печи сгорел дом

















Днём 4 ноября загорелся дом на улице Берёзовая в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии. О возгорании сообщили хозяева, которые перед уходом из дома затопили печь, а возвращаясь увидели пожар.На момент прибытия пожарных дом полностью горел изнутри. В тушении пожара задействовали пятеро пожарных и две пожарные автоцистерны. Открытый огонь ликвидировали за полчаса.- В результате пожара дом выгорел изнутри, кровля обрушилась, площадь пожара составила 18 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара послужил перекал печи. Очаг возгорания пожарные обнаружили в потолочном перекрытии.Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить её два - три раза в день, не более чем по полтора часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена, предупреждают в республиканском агентстве ГО и ЧС.