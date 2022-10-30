Электроснабжение было восстановлено в 11.40
Очередной инцидент с повреждением электрооборудования произошёл сегодня утром в Улан-Удэ.
По улице Дзержинского автомобиль сбил опору связи, которая при падении повредила линию электропередачи.
- В результате без света остались жители улиц Дзержинского, Лысогорская, Строителей и пос. Связистов. Водитель скрылся с места происшествия. Энергетики «Россети Сибирь» в Бурятии восстановили электроснабжение потребителей в 11.40, - сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».
В Улан-Удэ автомобилист оставил жителей нескольких улиц без света
Происшествия, Фото:
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