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В Улан-Удэ автомобилист оставил жителей нескольких улиц без света

В Улан-Удэ автомобилист оставил жителей нескольких улиц без света
Происшествия,  Фото:пресс-служба филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго»
Электроснабжение было восстановлено в 11.40

Очередной инцидент с повреждением электрооборудования произошёл сегодня утром в Улан-Удэ.

По улице Дзержинского автомобиль сбил опору связи, которая при падении повредила линию электропередачи.

- В результате без света остались жители улиц Дзержинского, Лысогорская, Строителей и пос. Связистов. Водитель скрылся с места происшествия. Энергетики «Россети Сибирь» в Бурятии восстановили электроснабжение потребителей в 11.40, - сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».


ДТП электроснабжение

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