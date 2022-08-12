12 августа

11 августа

Популярное

В Бурятии снизилось число интернет-преступлений

В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
Происшествия,  Фото:pexels.com
Прокуратура проанализировала состояние и динамику преступности с начала года

В январе - июле 2022 года в Бурятии зарегистрировано 11 934 преступлений. Это на 4,3 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (12 472), сообщила прокуратура Бурятии. 

Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-7,3 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑7,7 %), мошенничеств (-6,5 %), разбоев (‑25 %), грабежей (‑9,2 %), изнасилований и покушений на изнасилование (‑47,2 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-17,2 %).

На 3,5 % сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,6 % (в январе - июле 2021 г. – 28,4 %).

Снизилось на 16 % количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+38,6 %), преступлений, связанных с незаконным изготовлением оружия (+27,5), с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+18 %).

Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики. 
прокуратура статистика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии гудроновое озеро отравляет почву и землю
В Бурятии гудроновое озеро отравляет почву и землю
Происшествия, 12.08.2022
В озере из гудрона, которое находится вблизи пастбища, периодически увязают животные
В Бурятии нашли тело пропавшего неделю назад мальчика
В Бурятии нашли тело пропавшего неделю назад мальчика
Происшествия, 12.08.2022
Поиски девятилетнего ребёнка, исчезнувшего с двоюродной сестрой, велись с 4 августа
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
Происшествия, 12.08.2022
Прокуратура проанализировала состояние и динамику преступности с начала года
Улан-удэнка наживалась на доверчивых горожанах
Улан-удэнка наживалась на доверчивых горожанах
Происшествия, 12.08.2022
Женщина обманывала пользователей Сети 
На части Иркутской области продлён особый противопожарный режим
На части Иркутской области продлён особый противопожарный режим
Происшествия, 11.08.2022
На севере региона он будет действовать до последнего дня лета
В Бурятии бывалый зэк совершил убийство вскоре после выхода на свободу
В Бурятии бывалый зэк совершил убийство вскоре после выхода на свободу
Происшествия, 11.08.2022
Обвиняемый, который 16 лет провёл за решёткой, скоро вновь туда вернётся
В Бурятии сбили насмерть пару уток
В Бурятии сбили насмерть пару уток
Происшествия, 11.08.2022
Инцидент произошёл на автодороге в Джидинском районе
В Бурятии спасатели ищут группу туристов
В Бурятии спасатели ищут группу туристов
Происшествия, 11.08.2022
Поступила информация, что требуется помощь в труднодоступной скалистой местности
В Бурятии вор расплатился с таксистом украденными украшениями
В Бурятии вор расплатился с таксистом украденными украшениями
Происшествия, 11.08.2022
Мужчина обокрал пенсионерку после того, как помог ей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^