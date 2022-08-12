В Бурятии снизилось число интернет-преступлений

Прокуратура проанализировала состояние и динамику преступности с начала года



В январе - июле 2022 года в Бурятии зарегистрировано 11 934 преступлений. Это на 4,3 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (12 472), сообщила прокуратура Бурятии.



Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-7,3 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑7,7 %), мошенничеств (-6,5 %), разбоев (‑25 %), грабежей (‑9,2 %), изнасилований и покушений на изнасилование (‑47,2 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-17,2 %).



На 3,5 % сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,6 % (в январе - июле 2021 г. – 28,4 %).



Снизилось на 16 % количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.



В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+38,6 %), преступлений, связанных с незаконным изготовлением оружия (+27,5), с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+18 %).



Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.

