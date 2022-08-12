Прокуратура проанализировала состояние и динамику преступности с начала года
В январе - июле 2022 года в Бурятии зарегистрировано 11 934 преступлений. Это на 4,3 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (12 472), сообщила прокуратура Бурятии.
Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-7,3 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (‑7,7 %), мошенничеств (-6,5 %), разбоев (‑25 %), грабежей (‑9,2 %), изнасилований и покушений на изнасилование (‑47,2 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-17,2 %).
На 3,5 % сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,6 % (в январе - июле 2021 г. – 28,4 %).
Снизилось на 16 % количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+38,6 %), преступлений, связанных с незаконным изготовлением оружия (+27,5), с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+18 %).
Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В озере из гудрона, которое находится вблизи пастбища, периодически увязают животные
Поиски девятилетнего ребёнка, исчезнувшего с двоюродной сестрой, велись с 4 августа
Огонь быстро распространялся
Прокуратура проанализировала состояние и динамику преступности с начала года
Женщина обманывала пользователей Сети
Туристов также искали спасатели
На севере региона он будет действовать до последнего дня лета
Врачи борются за жизнь 30-летней девушки
Обвиняемый, который 16 лет провёл за решёткой, скоро вновь туда вернётся
Инцидент произошёл на автодороге в Джидинском районе
Банда орудовала более 15 лет назад
Валюту почуяла служебная собака
Поступила информация, что требуется помощь в труднодоступной скалистой местности
Женщину доставят до медиков на катере
Мужчина обокрал пенсионерку после того, как помог ей