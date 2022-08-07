Братчанку подозревают в покушении на убийство своего сожителя

Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступления



В Братске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней женщины, совершившей покушение на убийство. По версии следствия, 3 августа в ходе распития спиртных напитков со знакомыми в квартире сестры женщина, поссорившись со своим сожителем, схватила нож и нанесла им потерпевшему не менее 40 ударов по верхним и нижним конечностям, в живот и паховую область, после чего легла спать.



Смерть мужчины не наступила по независящим от подозреваемой обстоятельствам, поскольку один из знакомых вызвал скорую помощь и потерпевшего своевременно доставили в реанимацию, где он и продолжает находиться.



Следователи следственного отдела задержали подозреваемую и предъявили ей обвинение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Иркутской области.

