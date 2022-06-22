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В Улан-Удэ живущая у подъезда собака напала на трёх человек

В Улан-Удэ живущая у подъезда собака напала на трёх человек
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Собаку подкармливали всем двором

В Улан-Удэ три человека пострадали от нападений бездомной собаки, которая прибилась к многоквартирному дому на улице Строителей, 40.

Первое нападение произошло 20 июня. Около дома собака напала на мужчину, он получил укушенную рану голени, рассказали в пресс-службе мэрии.

Специалисты службы отлова прибыли на место происшествия, нападавшая собака была отловлена.

Как установили сотрудники комитета городского хозяйства, собака жила в палисаднике около четвёртого подъезда и недавно ощенилась. На месте отлова обнаружены миски и следы прикорма животного.

- Эта собака живёт в нашем дворе уже лет пять-семь. Её все знают, подкармливают, она добрая, дети с ней играют, - возмущались жители дома по улице Строителей, 40.



После того как животное отловили, стало известно о других случаях нападения. Эта же собака напала на двух девушек.

В комитете городского хозяйства сообщили, что ранее заявок на отлов безнадзорных животных с этого адреса не поступало.

- Мы обращаемся к жителям нашего города с просьбой - не подкармливать безнадзорных животных. Если в вашем дворе живут бесхозяйные животные, пожалуйста, сообщите в службу отлова. Собаки после отлова пройдут вакцинацию и стерилизацию. Крупные особи останутся на содержании в приюте, а маленьких вернут на прежнее место обитания, но они уже не будут приносить потомство, - обратился к горожанам начальник отдела благоустройства Дмитрий Ларченко.

Специалисты отмечают, что собаки, которых постоянно подкармливают в одном и том же месте, спустя время начинают считать эту территорию своей и начинают её «охранять».

Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по телефонам:

– в Советском районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;
– в Железнодорожном районе – ООО «Ананда», 62-19-99;
– в Октябрьском районе – ИП Жихарева, 67-92-92.

собаки

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