В Улан-Удэ живущая у подъезда собака напала на трёх человек









В Улан-Удэ три человека пострадали от нападений бездомной собаки, которая прибилась к многоквартирному дому на улице Строителей, 40.Первое нападение произошло 20 июня. Около дома собака напала на мужчину, он получил укушенную рану голени, рассказали в пресс-службе мэрии.Специалисты службы отлова прибыли на место происшествия, нападавшая собака была отловлена.Как установили сотрудники комитета городского хозяйства, собака жила в палисаднике около четвёртого подъезда и недавно ощенилась. На месте отлова обнаружены миски и следы прикорма животного.- Эта собака живёт в нашем дворе уже лет пять-семь. Её все знают, подкармливают, она добрая, дети с ней играют, - возмущались жители дома по улице Строителей, 40.После того как животное отловили, стало известно о других случаях нападения. Эта же собака напала на двух девушек.В комитете городского хозяйства сообщили, что ранее заявок на отлов безнадзорных животных с этого адреса не поступало.- Мы обращаемся к жителям нашего города с просьбой - не подкармливать безнадзорных животных. Если в вашем дворе живут бесхозяйные животные, пожалуйста, сообщите в службу отлова. Собаки после отлова пройдут вакцинацию и стерилизацию. Крупные особи останутся на содержании в приюте, а маленьких вернут на прежнее место обитания, но они уже не будут приносить потомство, - обратился к горожанам начальник отдела благоустройства Дмитрий Ларченко.Специалисты отмечают, что собаки, которых постоянно подкармливают в одном и том же месте, спустя время начинают считать эту территорию своей и начинают её «охранять».Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по телефонам:– в Советском районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;– в Железнодорожном районе – ООО «Ананда», 62-19-99;– в Октябрьском районе – ИП Жихарева, 67-92-92.