Улан-удэнец украл из строймагазина лазерный дальномер

Кражу вскрыли при инвентаризации



25 февраля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением о краже обратился сотрудник магазина строительных материалов по улице Сахьяновой, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



При инвентаризации сотрудники торговой точки обнаружили хищение лазерного дальномера и набора ключей. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.



Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, расположенной в торговом зале, сотрудники службы безопасности увидели вора.



Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 52-летний ранее неоднократно судимый за кражу, неработающий местный житель.



Украденные инструменты мужчина продал в тот же день прохожему.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

