Кражу вскрыли при инвентаризации
25 февраля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ с заявлением о краже обратился сотрудник магазина строительных материалов по улице Сахьяновой, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
При инвентаризации сотрудники торговой точки обнаружили хищение лазерного дальномера и набора ключей. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.
Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, расположенной в торговом зале, сотрудники службы безопасности увидели вора.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 52-летний ранее неоднократно судимый за кражу, неработающий местный житель.
Украденные инструменты мужчина продал в тот же день прохожему.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец украл из строймагазина лазерный дальномер
Происшествия, Фото:
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