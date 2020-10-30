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Житель Бурятии не закрыл ночью дверь и был обкраден

Житель Бурятии не закрыл ночью дверь и был обкраден
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину обокрал сосед

В Заиграевском районе Бурятии полицейские задержали 33-летнего ранее судимого жителя села Новая Брянь за кражу из квартиры.

Мужчина ночью проник в квартиру соседа, расположенную на первом этаже. Неоднократно он замечал, что дверь в жилище не запирается, чем и воспользовался.

Войдя в квартиру, он украл 1400 рублей, продукты питания, куртку и сумку, в которой находись документы. Хозяин в это время спал в комнате. Общая сумма ущерба составила около семи тысяч рублей. Наутро владелец обнаружил пропажу и вызвал полицию.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в ходе поквартирного обхода позвонила в квартиру на пятом этаже. Открывший дверь гражданин в процессе опроса стал явно нервничать и пытался уходить от прямых вопросов, чем вызвал подозрения.

Украденное имущество у него изъято, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража
 
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