Житель Бурятии не закрыл ночью дверь и был обкраден

Мужчину обокрал сосед



В Заиграевском районе Бурятии полицейские задержали 33-летнего ранее судимого жителя села Новая Брянь за кражу из квартиры.



Мужчина ночью проник в квартиру соседа, расположенную на первом этаже. Неоднократно он замечал, что дверь в жилище не запирается, чем и воспользовался.



Войдя в квартиру, он украл 1400 рублей, продукты питания, куртку и сумку, в которой находись документы. Хозяин в это время спал в комнате. Общая сумма ущерба составила около семи тысяч рублей. Наутро владелец обнаружил пропажу и вызвал полицию.



Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в ходе поквартирного обхода позвонила в квартиру на пятом этаже. Открывший дверь гражданин в процессе опроса стал явно нервничать и пытался уходить от прямых вопросов, чем вызвал подозрения.



Украденное имущество у него изъято, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

