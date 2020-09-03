Пожар произошёл в Северо-Байкальском районе
Вчера, 2 сентября, на окраине села Верхняя Заимка Северо-Байкальского района Бурятии загорелся мусор на свалке твёрдых бытовых отходов.
На момент прибытия пожарных мусор горел уже на большой площади. Личный состав пожарной части №62 боролся с огнём около шести часов.
В результате пожара сгорел мусор на площади 2500 кв.м.
Причиной, предположительно, могло послужить неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Специалисты предупреждают, что горящий мусор не только отравляет воздух продуктами горения, но и угрожает – в зависимости от местоположения – переходом огня на жилые дома, надворные постройки и лес.
В Бурятии горящую свалку тушили шесть часов
Происшествия, Фото:
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