В Бурятии утонул пожилой мужчина

Тело обнаружил пастух
6 августа в реке Куйтунка села Пестерево Тарбагатайского района Бурятии утонул пожилой мужчина. О трагедии сообщили в группе «Тарбагатай-инфо.24/7.
Предположительно, пенсионер переходил через реку по самодельному мостику. Поскользнулся и упал в воду. Его тело обнаружил пастух. Жители сообщили в полицию.
Небольшая речка из-за ливневых осадков превратилась в большой грязевый поток со стремительным течением, уточняют в группе.
- Земляки, будьте осторожны! Особое внимание обратите на детей, находящихся у воды! – обращаются в группе к сельчанам.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжают искать тело мужчины, скатившегося в реку Витим. Его машину недавно обнаружили спасатели.
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