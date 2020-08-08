В Бурятии утонул пожилой мужчина





Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжают искать тело мужчины, скатившегося в реку Витим. Его машину недавно обнаружили спасатели.

6 августа в реке Куйтунка села Пестерево Тарбагатайского района Бурятии утонул пожилой мужчина. О трагедии сообщили в группе «Тарбагатай-инфо.24/7.Предположительно, пенсионер переходил через реку по самодельному мостику. Поскользнулся и упал в воду. Его тело обнаружил пастух. Жители сообщили в полицию.Небольшая речка из-за ливневых осадков превратилась в большой грязевый поток со стремительным течением, уточняют в группе.- Земляки, будьте осторожны! Особое внимание обратите на детей, находящихся у воды! – обращаются в группе к сельчанам.