Пока поиски не дали результатов
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии спасатели ищут жителя села Романовка, предположительно, утонувшего.
Мужчина находился на берегу реки Витим со своими приятелями. Ближе к вечеру они направились в магазин. Мужчина остался на берегу, обещая подъехать к товарищам на автомобиле, но пропал.
Предположительно, машина с находившимся внутри мужчиной скатилась по берегу в реку.
Вчера вечером спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы прибыли на место для проведения поисковых работ. Сегодня утром к ним присоединился двоюродный брат мужчины.
Поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии продолжают искать водителя скатившейся в реку машины
Происшествия, Фото:
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