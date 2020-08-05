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В Бурятии продолжают искать водителя скатившейся в реку машины

В Бурятии продолжают искать водителя скатившейся в реку машины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока поиски не дали результатов

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии спасатели ищут жителя села Романовка, предположительно, утонувшего.

Мужчина находился на берегу реки Витим со своими приятелями. Ближе к вечеру они направились в магазин. Мужчина остался на берегу, обещая подъехать к товарищам на автомобиле, но пропал.

Предположительно, машина с находившимся внутри мужчиной скатилась по берегу в реку.

Вчера вечером спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы прибыли на место для проведения поисковых работ. Сегодня утром к ним присоединился двоюродный брат мужчины.

Поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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