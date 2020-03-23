Во время пожара травмы получил ещё один мужчина
Сегодня около двух часов ночи в пятиэтажном доме на улице 50 лет Октября в посёлке Чунский Иркутской области произошёл пожар. Загорелась квартира на третьем этаже.
До прибытия пожарных подразделений по маршевым лестницам самостоятельно эвакуировались 11 человек. А жильцам верхних этажей сделать это не удалось из-за сильного задымления в подъезде. С помощью пожарной автолестницы были спасены семь человек, из них трое детей.
- Интенсивное горение происходило внутри квартиры. Звеном газодымозащитной службы на полу в одной из комнат был обнаружен 30-летний погибший собственник жилья, в другой - травмированный мужчина 1983 года рождения. Он был передан врачам скорой медицинской помощи, - рассказал Андрей Поцейко, начальник 24 пожарно-спасательной части.
Открытое горение было ликвидировано в 02:11. Площадь, пройденная огнём, составила 15 квадратных метров. В результате пожара повреждены стены кухни и коридора, уничтожена кухонная мебель, квартира закопчена. По факту пожара дознавателями МЧС России проводится проверка, его причина устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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