Один из пострадавших умер через две недели после ранения
В Забайкалье суд вынес обвинительный приговор жителю села Усугли, причинившему двум жителям села Акима огнестрельные ранения из гладкоствольного оружия.
Установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отдыхал с супругой в лесу. Тогда в лес неожиданно пришли двое мужчин, что не понравилось обвиняемому. Сельчанин вооружился имеющимся у него огнестрельным гладкоствольным оружием и целенаправленно выстрелил в ногу одного из незваных гостей.
Затем мужчина выстрелил в левое бедро второго пострадавшего. Спустя две недели он умер в больнице от полиорганной недостаточности, которая развилась в результате причинённых ему огнестрельных ранений.
В суде стрелок отрицал свою вину, утверждая, что выстрелы произвёл случайно и с целью защиты своей супруги, на которую потерпевшие якобы напали.
Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании денежной компенсации морального вреда – 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего, которому причинён лёгкий вред здоровью, и в пользу супруги погибшего 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Тунгокоченского районного суда.
Приговор в законную силу не вступил
Забайкалец выстрелил в двоих сельчан в лесу
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