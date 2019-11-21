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В Иркутской области задержан начальник отдела уголовного розыска

В Иркутской области задержан начальник отдела уголовного розыска
Происшествия, 
Он подозревается в получении взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции МУ МВД России «Иркутское». Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, начальник отдела уголовного розыска лично получил в качестве взятки крупную сумму денег.

20 ноября его задержали следователи Следственного комитета, сотрудники МВД и ФСБ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

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