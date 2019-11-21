Он подозревается в получении взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции МУ МВД России «Иркутское». Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, начальник отдела уголовного розыска лично получил в качестве взятки крупную сумму денег.
20 ноября его задержали следователи Следственного комитета, сотрудники МВД и ФСБ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутской области задержан начальник отдела уголовного розыска
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Он подозревается в получении взятки
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