Полиция Бурятии ищет пострадавших от «Советского ССР»

- Уголовное дело возбуждено по факту мошеннических действий, совершённых путём незаконного привлечения средств пайщиков в кредитные потребительские кооперативы «Советский Сберегательный Союз Регионов» и «Сибирский Сберегательный Союз Регионов», - говорится в сообщении.





Люди заключали договоры передачи личных сбережений в кредитные потребительские кооперативы (видимо, под очень привлекательный процент). Однако по окончании срока договора выплат не получили.





Полиция устанавливает пострадавших от деятельности кредитных потребительских кооперативов «Советский ССР» и «Сибирский ССР». Информация об этом появилась на сайте МВД по Бурятии.Граждан, пострадавших от действий кредитных потребительских кооперативов «Советский Сберегательный Союз Регионов» и «Сибирский Сберегательный Союз Регионов», просят обращаться в территориальные органы внутренних дел (по месту заключения договора о передаче личных сбережений).Подобные объявления опубликованы и на сайте полиции других регионов. Судя по всему, уголовное дело находится в производстве следственной части Следственного управления УМВД России по Амурской области.