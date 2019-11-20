Житель Бурятии украл телефон у своей соседки

Женщина забыла его, уйдя в магазин из дома



Сотрудники уголовного розыска Заиграевского района раскрыли кражу телефона в посёлке Онохой, совершённую в июнею



Установлено, что 26-летний местный житель зашёл к соседке, однако не застал её: женщина ушла в магазин. При этом она забыла на капоте автомашины в ограде дома свой телефон.



Заметив гаджет, молодой человек украл его. Ущерб составил более 8,5 тысяч рублей.



Отметим, что ранее он судим за тяжкое преступление.



Мобильный, по словам задержанного, он отдал во временное пользование родственнику, у которого впоследствии и был изъят.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



