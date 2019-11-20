Женщина забыла его, уйдя в магазин из дома
Сотрудники уголовного розыска Заиграевского района раскрыли кражу телефона в посёлке Онохой, совершённую в июнею
Установлено, что 26-летний местный житель зашёл к соседке, однако не застал её: женщина ушла в магазин. При этом она забыла на капоте автомашины в ограде дома свой телефон.
Заметив гаджет, молодой человек украл его. Ущерб составил более 8,5 тысяч рублей.
Отметим, что ранее он судим за тяжкое преступление.
Мобильный, по словам задержанного, он отдал во временное пользование родственнику, у которого впоследствии и был изъят.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл телефон у своей соседки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина забыла его, уйдя в магазин из дома
Первоклассник вытолкнул друга из полыньи, но погиб сам
Девушка получила травмы
Мужчина не подчинялся требованиям полицейских
Она перевела деньги с расчётного счёта организации на личную карту
Мужчина забрал её сумку на глазах у других клиентов банка
Женщина, забывшая ребёнка в снегу, сетует, что её никто не понимает
Коллекционный бивень турист купил в качестве сувенира
Таксист убил одного мужчину и ранил другого
Неизвестные подожгли стадион «Локомотив»
Возбуждено уголовное дело
Оппоненты встретились на дороге и начали ругаться
Они незаконно заготовили около 40 кубов сосны и лиственницы
Мальчики вечером зашли слишком далеко на Гусиное озеро и провалились
Авария произошла возле Котокеля