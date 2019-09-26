Индивидуальный предприниматель, занимавшийся организацией питания детей, получил протоколы о временном запрете деятельности и об административном нарушении
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 сентября в Иркутске 24 воспитанницы православной женской гимназии отравились пирожными. 10 учениц госпитализировали, 14 детей находились на амбулаторном лечении.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело эпидемиологическое расследование, в ходе которого был обследован пищеблок гимназии. Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды.
По предварительным данным, причиной возникновения заболеваний могли послужить нарушения санитарных требований, выявленные на пищеблоке, в том числе нарушения хранения продуктов и технологии приготовлении блюд, нарушения дезинфекционного режима.
Сейчас за учащимися и персоналом установлено медицинское наблюдение, организована дезинфекция. Администрации гимназии выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
- В отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего услуги по организации питания детей составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд для принятия решения о приостановлении деятельности, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Названа причина отравления воспитанниц православной гимназии в Иркутске
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