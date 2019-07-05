Он содержался под стражей по обвинению в убийстве
В октябре 2018 года 36-летний житель Забайкальского края был взят под стражу по обвинению в убийстве и незаконном приобретении и хранении оружия. Следуя в спецвагоне в следственный изолятор Краснокаменска, он спрятал масло каннабиса в месте, которое тактично называют «естественной полостью организма».
По прибытию в следственный изолятор наркотик был обнаружен сотрудниками полиции и изъят, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд назначил мужчине лишение свободы сроком на 1 год 2 месяца. С учетом наказания за основное преступление всего он получил 12,5 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в 10 тыс. рублей.
Забайкалец пытался пронести наркотик в СИЗО в естественной полости
Происшествия, Фото:
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