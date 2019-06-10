Улан-удэнец обокрал посетительницу поликлиники

На суде обвиняемый и потерпевший помирились



11 февраля улан-удэнец украл вещи, оставленные возле кабинета врача в городской поликлинике № 1. Ущерб составил 15 700 рублей.



Вскоре вор был установлен. Ему было предъявлено обвинение в краже.



22 апреля во время судебного заседания подсудимый и потерпевший помирились. Уголовное дело было прекращено, сообщает пресс-служба Советского районного суда.



