11 Апреля

10 Апреля

Популярное

В Бурятии пьяный водитель без прав устроил ДТП

В Бурятии пьяный водитель без прав устроил ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Его пассажирка также была пьяна

В среду, 10 апреля в селе Комсомольское Еравнинского района Бурятии произошло «пьяное» ДТП.

- Около 12 часов дня 30-летний водитель «Тойоты Камри», не имеющий права управления транспортным средством, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка. Она с травмами была госпитализирована в центральную районную больницу.

- Стоит отметить, что и водитель и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования водителя составил 0.80 мг/л, - уточнили в автоинспекции.

Читайте также:

В Бурятии машина наехала на лежащего на дороге пьяного мужчину

В Улан-Удэ в ДТП такси перевернулось на крышу

В Улан-Удэ парень, сбитый таксистом, находится в реанимации

В пригороде Улан-Удэ «Тойота» врезалась в грузовик


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Убийце односельчан в Забайкальском крае грозит пожизненное заключение
Убийце односельчан в Забайкальском крае грозит пожизненное заключение
Происшествия, 10.04.2019
Версия обвиняемого о необходимой обороне была опровергнута.
В Братске поймали магазинных воров
В Братске поймали магазинных воров
Происшествия, 10.04.2019
Полицейские составили ориентировку по камерам наблюдения
В Бурятии похитили более 27 млн при строительстве военных объектов
В Бурятии похитили более 27 млн при строительстве военных объектов
Происшествия, 10.04.2019
Под следствие попал руководитель фирмы-подрядчика
В Иркутской области поймали дачных воришек
В Иркутской области поймали дачных воришек
Происшествия, 10.04.2019
Они дали признательные показания
Забайкалец угнал машину у работодателя
Забайкалец угнал машину у работодателя
Происшествия, 10.04.2019
Он решил покататься, но попал в ДТП
В Иркутской области подростка едва не убило льдиной с крыши. Видео
В Иркутской области подростка едва не убило льдиной с крыши. Видео
Происшествия, 10.04.2019
Ледяная глыба рухнула всего в нескольких сантиметрах от него
В Забайкалье вор стащил генераторы и радиаторы
В Забайкалье вор стащил генераторы и радиаторы
Происшествия, 10.04.2019
Он украл всё это из кладовой во дворе
В Бурятии произошло два лесных пожара
В Бурятии произошло два лесных пожара
Происшествия, 10.04.2019
Леса горели в Заиграевском районе
У таксиста, сбившего парня в Улан-Удэ, нет лицензии
У таксиста, сбившего парня в Улан-Удэ, нет лицензии
Происшествия, 10.04.2019
В минтрансе раскрыли информацию о таксисте, по вине которого молодой пешеход получил тяжелейшие травмы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^