В Бурятии пьяный водитель без прав устроил ДТП

В среду, 10 апреля в селе Комсомольское Еравнинского района Бурятии произошло «пьяное» ДТП.- Около 12 часов дня 30-летний водитель «Тойоты Камри», не имеющий права управления транспортным средством, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщает УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка. Она с травмами была госпитализирована в центральную районную больницу.- Стоит отметить, что и водитель и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования водителя составил 0.80 мг/л, - уточнили в автоинспекции.