В Бурятии пьяный водитель без прав устроил ДТП

Его пассажирка также была пьяна
В среду, 10 апреля в селе Комсомольское Еравнинского района Бурятии произошло «пьяное» ДТП.
- Около 12 часов дня 30-летний водитель «Тойоты Камри», не имеющий права управления транспортным средством, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка. Она с травмами была госпитализирована в центральную районную больницу.
- Стоит отметить, что и водитель и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования водителя составил 0.80 мг/л, - уточнили в автоинспекции.
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Происшествия, Фото:
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