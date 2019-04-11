В Улан-Удэ водитель после ДТП уснул в машине





















Как стало известно «Байкал-Daily», накануне вечером на улице Советская в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель «Тойоты Виндом» врезался в «Хёндай Солярис», а после скрылся с места аварии.- В результате ДТП 25-летний водитель и 19-летний пассажир получили травмы. Они были осмотрены медиками и отпущены домой, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.По словам очевидца ДТП, виновник аварии был пьян. Водитель не смог далеко уехать, завернул в ближайший двор. После мужчина закрылся в машине и спокойно уснул. Разбудили его сотрудники автоинспекции.Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают, кто в момент аварии был за рулём.