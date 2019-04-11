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В Улан-Удэ водитель после ДТП уснул в машине

В Улан-Удэ водитель после ДТП уснул в машине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Травмы в аварии получили два человека

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне вечером на улице Советская в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель «Тойоты Виндом» врезался в «Хёндай Солярис», а после скрылся с места аварии.

- В результате ДТП 25-летний водитель и 19-летний пассажир получили травмы. Они были осмотрены медиками и отпущены домой, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. 




По словам очевидца ДТП, виновник аварии был пьян. Водитель не смог далеко уехать, завернул в ближайший двор. После мужчина закрылся в машине и спокойно уснул. Разбудили его сотрудники автоинспекции.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают, кто в момент аварии был за рулём. 





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ДТП
 
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