У таксиста, сбившего парня в Улан-Удэ, нет лицензии

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 9 апреля на улице Боевая в Улан-Удэ 38-летний водитель такси устроил крупную аварию. Он врезался в крыльцо здания, разбил две машины, а также сбил стоявшего возле дома 20-летнего молодого человека. И пешеход, и водитель получили тяжёлые травмы. Сбитый парень сейчас и вовсе в реанимации с серьёзными травмами головы. По словам очевидцев, от таксиста разило алкоголем.
В министерстве транспорта Бурятии «Байкал-Daily» сообщили у таксиста не было необходимой лицензии на работу.
- Согласно реестру выданных разрешений минтраса Бурятии, на транспортное средство марки «Хонда Партнер» с этим госномером 23 мая 2018 года было выдано разрешение на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории республики. Разрешение было аннулировано 24 августа 2018 года, - отметили в минтрансе.
В министерстве также уточнили, что необходимая лицензия есть у водителя такси, который попал в ДТП сегодня утром в Улан-Удэ. По вине врезавшегося пьяного водителя «Жигулей» машина такси встала на крышу.
На данный момент минтранс Бурятии выдал 1614 разрешений на осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии планируют отказаться от обязательной жёлтой цветовой гаммы кузова легкового такси. Против этого выступают представители легальных перевозчиков такси.
В декабре 2018 года Госдума приняла в первом чтении изменения в закон о такси. Поправки коснутся в большей части деятельности служб заказа такси (агрегаторов). Так, у агрегаторов появится ответственность за передачу заявок лицам, не имеющим разрешения на деятельность такси, закрепляются порядок и основания ответственности агрегаторов и перевозчиков за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира, вводится понятие регионального реестра служб заказа такси.
За передачу агрегатором заявки лицу, не имеющим разрешение, агрегатор понесёт ответственность в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей.