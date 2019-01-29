В Бурятии грабители напали на дальнобойщиков



Вечером 25 января в полицию Северо-Байкальского района обратились сотрудники геологоразведочной компании. Они сообщили, что ночью двое неизвестных под угрозой расправы похитили бензиновый генератор, две канистры с 60 литрами топлива и пять тысяч рублей. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.



Колонна из четырёх грузовых автомобилей остановилась для ночлега на подъезде к посёлку Новый Уоян. Ночью к спящим водителям подъехали двое неизвестных и под угрозой расправы потребовали от мужчин выдать имущество и деньги.



Полицейскими установлены личности подозреваемых, а также иномарка, на которой они передвигались. Ими оказались двое 26-летних не работающих местных жителей, один из которых ранее судим за грабёж.







В результате подозреваемые сдались полицейским вместе с похищенным имуществом. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Похищенное имущество возвращено водителям, и они продолжили рейс. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

