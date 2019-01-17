В Бурятии гендиректор компании скрыл валютную выручку на 13,6 млн

Он поставил в Китай лес, но не вернул капиталы для инвестиций в России



Житель Бурятии из посёлка Новый Уоян, Северобайкальского района обвиняется по ч. 1 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



По версии следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, не предпринял мер по поступлению на счета в уполномоченном банке денежных средств в иностранной валюте за товар – лесоматериалы, поставленные в адрес китайской компании в 2008-2009 году, в размере 13,6 миллионов рублей. Срок исполнения обязанности истёк 10 января 2018 года.



Байкальским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд. Нарушителю грозит до трёх лет лишения свободы.

