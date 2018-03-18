Пенсионер в Улан-Удэ врезался в «Лексус»

Машины столкнулись на прилегающей дороге к проспекту Автомобилистов
На проспекте Автомобилистов вчера в 10 утра произошло ДТП.
На прилегающей дороге в районе магазина «Домашний мастер» ехавший в улицы Ботанической «Сузуки Эскудо» под управлением пожилого человека совершил столкновение с «Лексусом». Пострадавших в ДТП нет.
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в незаконной рубке лесных насаждений
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов
Машины столкнулись на прилегающей дороге к проспекту Автомобилистов
ДТП произошло на улице Пищевой
Пожар произошёл в Северобайкальском районе
Причиной пожара стала непотушенная сигарета
В Селенгинском районе полицейские изъяли более полукилограмма конопли
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в имущественных преступлениях, совершенных в увеселительном заведении
Улан-удэнка в Советском районном суде пыталась оспорить договоры лизинга и вернуть свой автомобиль
Семерых жителей краевой столицы приговорили к условным срокам и крупным штрафам за незаконную организацию сети игорных клубов. Игровое оборудование, а также часть незаконно полученных денег изъяты и обращены в доход государства. Об этом 16 марта Заб.ру сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры
Неожиданную развязку получила история с лошадьми, которых перевозили из Улан-Удэ в Казахстан
Советский районный суд рассмотрел иск к ООО «СДС», по вине которого отравилась участница детского танцевального фестиваля на Байкале
16-го марта вечером произошёл пожар в 4-хэтажном доме по улице Октябрьская, 26
Следственно-оперативная группа ехала на проверку информации о совершенном преступлении
В Железнодорожном районнном суде завершилось рассмотрение громкого дела о незаконной продаже земель ДНТ «Кедровик», где пострадали 158 человек