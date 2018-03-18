Пенсионер в Улан-Удэ врезался в «Лексус»

На проспекте Автомобилистов вчера в 10 утра произошло ДТП.На прилегающей дороге в районе магазина «Домашний мастер» ехавший в улицы Ботанической «Сузуки Эскудо» под управлением пожилого человека совершил столкновение с «Лексусом». Пострадавших в ДТП нет.

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