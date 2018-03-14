Житель Бурятии расплатился в магазине украденной кредиткой приятеля



13 марта в дежурную часть ОМВД России по Кяхтинскому району обратился 50-летний житель посёлка Наушки и сообщил о краже кредитной карты. Он уточнил, что узнал о преступлении после пришедшего на телефон смс-уведомления о снятии с карты около 8 тысяч рублей и звонка из банка с просьбой внести платёж.



В результате злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался приятель хозяина - вхожий в его дом 21-летний молодой человек.



Воспользовавшись тем, что мужчина находился на работе, подозреваемый проник в жилище. И, не найдя денег, он украл кредитную карту и спустя два дня расплатился ею за купленную в магазине бытовую технику.



Отметим, карта была оснащена бесконтактной системой расчета, что позволило злоумышленнику без использования пин-кода за несколько операций оплатить покупку.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

