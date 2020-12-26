Режим повышенной готовности ввели в Улан-Удэ

Власти Улан-Удэ бросили силы на недопущение распространения бешенства
25 декабря мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о введении в городе режима повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Днём ранее, 24 декабря, на заседании противоэпизоотической комиссии Бурятии пригородным районам и у Улан-Удэ было рекомендовано ввести режим повышенной готовности в связи с выявлением факта бешенства в районе микрорайона Восточный. Там нашли труп лисы, заражённой бешенством. Сейчас основные усилия сосредоточат на том, что бешенством не заразились и не разнесли его собаки.
В Улан-Удэ на вирус бешенства будут проверены собаки, обитающие за пределами частных территорий. Подозрительных в заболевании бешенством домашних животных без владельцев будут изымать из среды обитания за счёт муниципального бюджета.
- Нам рекомендовано усилить профилактическую работу с населением по выгулу домашних животных, в частном секторе провести рейдовые мероприятия по разъяснительной работе с жителями. Также рекомендовано провести мероприятия по отлову безнадзорных животных. Комитет городского хозяйства совместно с администрациями районов и управляющими компаниями будет проводить работу по уменьшению количества кормовой базы для безнадзорных животных и по уборке несанкционированных свалок, - сообщил заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.
По его словам, режим повышенной готовности позволяет оперативно принимать меры по недопущению чрезвычайных ситуаций, в том числе по недопущению распространения бешенства.
- Отлов безнадзорных животных будет проводиться в рамках федерального закона. Комитет городского хозяйства заключит муниципальный контракт по отлову – все детали подрядчиком будут обговариваться с органами ветеринарии, администрации, комитетом городского хозяйства, - уточнил Дмитрий Федоров.
Также в ходе заседания комиссии было принято решение взять под контроль три приюта для бродячих собак, находящихся в Улан-Удэ.
- Возле всех трёх приютов будут выставлены посты охраны, которые будут следить, чтобы из приюта не выпускали стерилизованных и чипированных собак в естественную среду обитания, как это предписано законом. Нужно их придержать, чтобы проверить на бешенство те особи, которые сейчас на воле, - сообщил мэр Игорь Шутенков.
Режим повышенной готовности ввели в Улан-Удэ
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