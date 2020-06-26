В нём будет прописан механизм взаимодействия с волонтёрами
В правительстве Иркутской области разрабатывается законопроект о добровольчестве. В документе будет прописан механизм взаимодействия с добровольческими организациями в вопросах профилактики и тушения лесных пожаров, участия в других сферах деятельности волонтёрского движения. Исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев поручил подготовить законопроект до 1 сентября и приступить к его прохождению через комитеты областного парламента.
- Нужно понимать, какое финансирование этого закона мы будем закладывать на 2021 год. Поэтому предварительный доклад по этому вопросу должен быть 1 июля. Нужно привлечь МЧС, а также посмотреть, какая практика есть в других субъектах России, – поставил задачу глава региона перед разработчиками законопроекта.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, рабочая группа по подготовке законопроекта учитывает предложения, прозвучавшие от добровольцев, а именно, какую помощь и в чём они готовы оказывать, какие формы поддержки им необходимы.
На совещании также обсуждался вопрос разработки дорожной карты по снижению числа незаконных рубок древесины. Глава региона остался недоволен сроками исполнения поручения.
- Это ключевой документ по решению одной из самых наболевших проблем Иркутской области. Ещё раз рекомендую министерству лесного комплекса учесть все замечания и максимально ускорить сроки. План по предотвращению незаконных рубок в 2020 году никому не нужен за три месяца до окончания года. Он должен быть готов в ближайшее время. Мероприятия дорожной карты не должны ограничиваться текущим годом, тем более, что полгода уже прошло. Нас интересует как минимум трёхлетний период с указанием целевых показателей, главный из которых – процент ежегодного снижения незаконных рубок, – потребовал врио губернатора.
В Иркутской области разрабатывают законопроект о добровольчестве
Власть, Фото:
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