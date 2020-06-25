Глава Бурятии назвал фейк о Байкале «бессовестной ложью»

В соцсетях и мессенджерах гуляет фейк о том, что Байкал перестанет быть частью Бурятии и Иркутской области
Сегодня главе Бурятии Алексею Цыденову в ходе рабочей поездки на городской комбинат школьного питания в Улан-Удэ задали вопрос о гуляющем в социальных сетях и мессенджерах «вбросе». Неизвестные распространяют в Сети ложную информацию о том, что в Конституцию хотят внести поправку, которая вводит понятие федеральной территории, из-за которой якобы Байкал будет потом обособлен и от Иркутской области, и от Бурятии. «Это позволит гадам в правительстве продавать наше природное достояние олигархам из Москвы и прочих стран. При этом мнение местных жителей не будет играть никакой роли!» - говорится в сообщении.
Информация не соответствует действительности. Действительно, в Конституцию предлагают внести поправку, в которой говорится о возможном создании федеральных территорий в стране (статья 67, предлагаемое изменение в часть 1):
«Территория Российской Федерации включает в себя территории её субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом».
Однако это вовсе не про Байкал, пояснил сегодня Алексей Цыденов. Он назвал информацию «бессовестной ложью».
- Я даже не знаю, настолько откровенная ложь, то есть никто Байкал не трогает. Я уже говорил, что тема федеральной территории прописывается, но это не про нас и не про Байкал, а про спецобъекты, вроде космодрома, - сказал он.
Он ещё раз подчеркнул, что «Байкала в Конституции нет».
- Там есть защита природы и создание благоприятных условий жизнедеятельности человека. Это связанные между собой вещи. Мы также защищаем Байкал, но должны обеспечивать людям, которые живут на Байкале, соответствующие условия: работу дать и решать все остальные вопросы. Про передачу Байкала кому-либо вообще – нет ни слова, это не предусматривается. Более того, в Конституции сейчас прописывается повышенная роль даже местного населения просто по изменениям границ населённых пунктов, границ муниципалитетов - только через общее решение жителей, при согласии жителей, - объяснил глава республики.
Сегодня, 25 июня стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Голосование в Бурятии проводится на 837 стационарных и временных избирательных участках, а также на дому. Досрочно можно проголосовать только при наличии паспорта, подавать предварительную заявку не требуется.
День общероссийского голосования – 1 июня. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.
Глава Бурятии назвал фейк о Байкале «бессовестной ложью»
Власть, Фото:
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