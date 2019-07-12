Депутаты Гусиноозёрска приняли единогласное решение
Андрей Кудряшов, отставки которого добивалась прокуратура, остался мэром Гусиноозёрска. Решение об этом было принято сегодня утром на сессии городского совета депутатов. Депутаты проголосовали за то, чтобы мэр Кудряшов остался на своей должности единогласно, сообщил источник «Байкал-Daily».
Как сообщал «Байкал-Daily», отставки Андрея Кудряшова потребовала прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что градоначальник предоставил недостоверные сведения о доходах.
Ещё в 2016 году в отношении Андрея Кудряшова начали процедуру банкротства. Он задолжал по кредитам «Россельхобанку» 9,9 миллионов рублей. Кудряшов выступал поручителем по кредиту сельхозпредприятия ООО «ТохойАгроТранс», которое когда-то возглавлял. Тогда же должник заявлял, что его имущество, заложенное под кредит, дёшево распродают.
Справка:
Андрей Кудряшов родился 23 апреля 1969 года в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятской АССР. Окончил Загустайскую среднюю школу, затем курсы трактористов-машинистов. Позже окончил Сибирский институт права, экономики и управления по специальности «Менеджмент организации». В 1987-1989 гг. проходил службу в рядах Советской Армии в войсках ПВО.
После армии работал водителем в АТП «Загустайское сельпо», трудился мастером производственного обучения в профтехучилище села Тохой. Создал собственное предприятие ИП «Кудряшов». В 2001 году возглавил ООО «ТохойАгроТранс» (предприятие, занимающееся грузовыми перевозками, торгово-закупочной деятельностью, заготовкой и переработкой древесины, сельским хозяйством, строительством и дорожными работами).
За высокие показатели в развитии бизнеса присвоено звание «Топ-менеджер Российской Федерации 2006 года».
С 2004 по 2008гг. был избран депутатом районного Совета депутатов Селенгинского района. В 2008 году был избран на должность главы города Гусиноозёрск. В 2013 году вновь победил на выборах.
Мэра Гусиноозёрска оставили в должности
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