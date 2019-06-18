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Медведев подписал постановление о ТОР «Бурятия»

Медведев подписал постановление о ТОР «Бурятия»
Власть, 
ТОР «Бурятия» открыта и для крупного бизнеса, и для небольших инвесторов

В ходе совещания с вице-премьерами председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о том, что подписал постановление о создании новой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. ТОР «Бурятия» стала в стране 19-й по счёту, сообщили в пресс-службе минвостокразвития.

- ТОР будет располагаться на территории двух районов. Её возможностями смогут воспользоваться и представители крупного бизнеса, и небольшие инвесторы, потому что там минимальный объём капитальных вложений 500 тыс. рублей, - заявил Медведев.

Границы ТОР определены в рамках территорий Кабанского и Кяхтинского районов Бурятии.

Также в постановлении указаны и виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, и установлено, что в ТОР «Бурятия» будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

- У нас уже определены якорные инвесторы. Режим ТОР позволит им создать на территории региона новые производства, где смогут трудиться местные жители. Или же если предприниматели захотят, сами могут запустить новое дело на родной земле, ограничений для инициатив бизнесменов нет, - отметил министр России по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Кроме того, премьер страны подписал еще один документ которым изменены правила финансирования госпрограмм.

- Мы корректируем правила финансирования государственных программ в рамках исполнения федерального бюджета. Этот документ для регионов Дальневосточного округа устанавливает минимальный порог по трансфертам на капстроительство и инвестиции в госпроекты. В ближайшие пару месяцев я проведу заседание правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, видимо, с посещением регионов Дальневосточного округа, - анонсировал Дмитрий Медведев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ТОР «Бурятия» уже есть инвестиционные проекты. ООО «Ноябрьскпродуктсервис» (инвестор из «Сибнефти») планирует строительство птицеводческого комплекса. ООО «ТК «Гусиноозёрск» заявилось с проектом строительства теплиц. ООО «ТЛТ «Наушки» планирует строительство транспортно-логистического центра.

Медведев территории опережающего развития
 
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